«Вызвался добровольцем»: Антон Алиханов сделает прививку «ЭпиВакКорона»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Губернатор Антон Алиханов станет добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», который скоро начнется в регионе. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

«Прививку делать буду. 300 доз вакцины доставлено в регион, я готовлюсь, вызвался добровольцем, чтобы мне поставили прививку», - сказал он.

По его словам, доставленные в регион 300 вакцин получат, на добровольной основе, учителя и медицинские работники.

«Вакцину, которая уже прошла испытания, вакцину центра Гамалеи, нам обещали доставить в декабре, и мы также, на добровольной основе, будем ее прививать. Ждем, чтобы вернуться к нормальной, «доковидной реальности», - добавил Антон Алиханов.