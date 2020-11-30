В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 30 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на ул. Богатырская 1а-1в, 2-6, ул. Герцена 1, 1а-27, 8-28, ул. Глинки 2-6, ул. Колхозная 26, 26а,

До 13 часов электричество отключено на ул. Грига 26, ул. Литовский вал 48-50, ул. Фрунзе 60-72а, 90-96, ул. 1812 года 61-67а, 104-124,

С13.30 до 18.00 без света останутся дома на ул. Белокаменная 26а, ул. Литовский вал 25-37, 48-58, ул. Фрунзе 82-88, ул. 1812 года 69 (д/сад №94), 71-85.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 12.00 –ул. Нансена 73.

с 10.00 до 15.00 – ул. Ген. Озерова 4а.