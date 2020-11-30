30 медиков, 4 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области выявили 185 новых случаев коронавируса. В структуре заболевания 140 случаев ОРВИ, 31 случай пневмонии и 14 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 23 пенсионера;
- 30 медицинских работников;
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 7 сотрудников образовательных учреждений;
- 10 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 7 работников торговли и общественного питания;
- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- сотрудник предприятия с/х;
- сотрудник предприятия сферы услуг;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 2 сотрудника банка;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- сотрудник санатория;
- 52 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 учащихся (Школа пос. Большаково, школа 1 Черняховска, школа 21 Калининград);
- 3 студента (БФУ, педколледжа Черняховск, колледж мехатроники);
- 3 воспитанника детских дошкольных учреждений (д/с 55, 122 Калининград, д/с Теремок Мамоново);
- ребёнок 5 лет;
- 19 неработающих.
Всего в области по состоянию на понедельник, 30 ноября, зарегистрировано 11466 случаев заболевания.