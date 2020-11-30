30 медиков, 4 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области выявили 185 новых случаев коронавируса. В структуре заболевания 140 случаев ОРВИ, 31 случай пневмонии и 14 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 23 пенсионера;

- 30 медицинских работников;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 7 сотрудников образовательных учреждений;

- 10 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 7 работников торговли и общественного питания;

- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- сотрудник предприятия с/х;

- сотрудник предприятия сферы услуг;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 2 сотрудника банка;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- сотрудник санатория;

- 52 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 учащихся (Школа пос. Большаково, школа 1 Черняховска, школа 21 Калининград);

- 3 студента (БФУ, педколледжа Черняховск, колледж мехатроники);

- 3 воспитанника детских дошкольных учреждений (д/с 55, 122 Калининград, д/с Теремок Мамоново);

- ребёнок 5 лет;

- 19 неработающих.

Всего в области по состоянию на понедельник, 30 ноября, зарегистрировано 11466 случаев заболевания.