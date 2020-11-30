Калининградец искромсал ножом должника в подъезде

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который несколько раз ударил ножом своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, ранее судимый 42-летинй горожанин вывел своего знакомого на разговор в подъезд и в ходе завязавшейся потасовки 4 раза ударил того ножом, после чего скрылся. Одно из ранений оказалось проникающим и 30-летнего потерпевшего госпитализировали.

«Оказалось, что мужчина знает только имя своего знакомого. Несмотря на это полицейские установили личность злоумышленника, а также место его жительства. Поняв, что его нашли калининградец сдался полиции», - сообщили в пресс-службе УМВД.

По предварительной информации причиной конфликта мог стать денежный долг. Ведется следствие.