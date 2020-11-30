В Калининграде росгвардейцы пресекли 5 краж из магазинов за сутки

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии за сутки пресекли пять краж из магазинов самообслуживания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на Московском проспекте 33-летний местный житель вынес из торговой точки продукты питания и алкоголь без оплаты. Действия мужчины были замечены сотрудниками магазина.

Прибывший на место наряд задержал правонарушителя. Мужчина был передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.

Подобные мелкие хищения в течение суток были совершены из магазинов, расположенных на улице Гайдара, Озерова, Согласия и проспекте Победы.

По данным фактам проводится проверка. Сумма причинённого ущерба устанавливается.