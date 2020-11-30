На трассе Калининград-Нестеров сбили насмерть пешехода на «зебре»

. Фото: Александр Подгорчук

В Гвардейском районе в понедельник утром сбили насмерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло на 51-м километре автодороги «Калининград-Нестеров» в 7:20. Водитель «Хендая» сбил 50-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

От полученных ранений мужчинапогиб на месте до приезда сотрудников скорой медицинской помощи. По факту произошедшего проводится проверка устанавливаются все обстоятельства произошедшего.