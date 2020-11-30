«Разобрать и восстановить»: Алиханов рассказал, когда завершится реконструкция Дома Советов

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Демонтаж Дома Советов и строительство на его месте нового здания планируют завершить к 2025 году. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил губернатор Антон Алиханов.

«Мы будем заниматься его реконструкцией. К сожалению, состояние его достаточно сложное, и нам дешевле разобрать его и на этом фундаменте восстановить с чуть измененной архитектурой. С точки зрения назначения это будет то, что задумывалось заранее, - дом правительства. В следующем году планируем разобрать и приступить к реконструкции. Завершить реализацию планируем в 2024-2025 году», - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Напомним, региональные власти выкупили Дом Советов в 2019 году. После проведения обследования из-за износа основных элементов конструкций было принято решение демонтировать основную часть здания и реконструировать его.