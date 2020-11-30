«Храброво»: В зимнем расписании не будет авиарейсов из Калининграда в Стамбул

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Авиакомпания «Nordwind» («Северный ветер») окончательно отменила ранее запланированные прямые рейсы по маршруту Калининград-Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Ранее из-за сложной эпидемиологической обстановкой авиакомпания отменила рейсы до 18декабря. В понедельник, 30 ноября стало известно, что рейсы в рамках действия зимнего расписания выполняться не будут.

По всем вопросам в связи с отменой рейсов просим обращаться в авиакомпанию «Nordwind», отметили в пресс-службе калининградского аэропорта.