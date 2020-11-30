Алиханов: Женщины в моем правительстве работают лучше, чем мужчины

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В правительстве Калининградской области почти половину ключевых позиций – вице-премьеры, министры, руководители агентств, ведомств, - занимают женщины. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе круглого стола по тематике образовательной программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Мы в гендерном балансе один из самых продвинутых регионов. Но честно скажу, какой-то специальной женской квоты в региональном правительстве нет, просто так сложилось», – рассказал Антон Алиханов.

Он признался, что ему как руководителю нравится работать в таком коллективе.

«Это не попытка сделать комплименты. Женщины работают в моем правительстве лучше, чем мужчины, и я доволен их работой. Они, если можно так сказать, более выдержанные, более нацеленные на результат зачастую и принимают взвешенные решения. На мой взгляд, у женского типа лидерства, женского руководства есть ряд своих преимуществ», – подчеркнул губернатор.