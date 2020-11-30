В доме на ул. Станочной в Калининграде закрывают угольную котельную

. Фото: мэрия Калининграда

В середине декабря в доме по ул. Станочная 7-9 в Калининграде будет закрыта угольная котельная, которая отапливает два многоквартирных дома. Котельная прослужила городу 66 лет, расход угля в котельной за отопительный сезон составлял 26,7 тонн, сообщает пресс-служба мэрии.

«Для перевода потребителей на сети ТЭЦ-1 строится новая тепловая трасса – около 90 метров в однотрубном исчислении. В помещении бывшей котельной будет расположен модульный теплопункт», - отметили в пресс-службе администрации.

Встроенная угольная котельная на ул. Станочной 7-9 станет последним объектом, закрытым в 2020 году в рамках инвестиционной программы МП «Калининградтеплосеть». Всего на балансе предприятия останется 39 тепловых источников, работающих на твёрдом топливе.