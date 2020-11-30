Полицейские изъяли у калининградца пистолет и тротиловую шашку

На жителя Багратионовского района завели уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

В сарае местного жителя сотрудники уголовного розыска обнаружили тротиловую шашку весом 180 граммов и самодельный пистолет.

«Как пояснил злоумышленник, предметы он нашел во время покупки дома и решил оставить себе. Сейчас эта информация проверяется», - рассказала Светлана Поставничая.

По ее словам, если эксперты подтвердят, что изъятый самодельный пистолет пригоден для производства выстрела, то в отношении мужчины возбудят уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия.

Полиция напоминает, что лица, добровольно выдавшие незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях нет составов других преступлений.