Поставили в субботу, в понедельник убрали: Куда исчез забор с площади Победы

Сегодня забора уже нет. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на площади Победы в минувшие выходные установили забор вдоль дороги, аккурат напротив здания мэрии. Однако уже в понедельник ограждение демонтировали.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации города, разобраться с заборами в Калининграде сити-менеджеру Елене Дятловой поручил губернатор Антон Алиханов.

- Поэтому было принято решение демонтировать ограждение на площади Победы напротив администрации города, - сообщили в пресс-службе

При этом, как рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин, на площади забор был установлен по требованию ГИБДД.

- В 2018 году это место было местом концентрации ДТП, у нас было представление ГИБДД по обязательному оборудованию данного участка ограждением, не дающим возможность выхода на проезжу часть. Мы выполнили это представление и ограждение установили, - сказал Олег Кутин.

Как оказалось, установили ненадолго.

Будут ли убирать заборы с других улиц Калининграда – не совсем понятно.

- По каждому объекту будем проводить согласительные совещания совместно с ГИБДД для принятия решения о реальной необходимости установки ограждения. Устанавливать не только по ГОСТу, как это требуют правила, но и, в том числе, по здравому смыслу, - сказал Олег Кутин и отметил, что «по каждой улице, персонально по каждому объекту» будут принимать решение.

В пресс-службе мэрии сообщили, что там, где это возможно, заборы будут убирать. Особенно это касается маленьких улиц с низким трафиком.

- Но где-то в любом случае мы будем устанавливать ограждения. Потому что люди нарушают правила дорожного движения, что влечет последствия. Чтобы их предотвратить, мы вынуждены будем ставить ограждения. Заборы в городе под особым контролем. Это поручение губернатора и главы администрации, – сказал Олег Кутин.