В Калининграде начали устанавливать главную новогоднюю елку

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на площади Победы в понедельник, 30 ноября, начали установку главной новогодней ели. Ее высота составит 30,5 метров.

Как сообщает корреспондент «Комсомолки» с площади Победы, уже установлен каркас нижнего яруса ели.

Ранее елки установили у «Эпицентр» и в нескольких городских торговых центрах.

В планах администрации города включить новогоднюю подсветку колец кругового движения на пересечении ул. Гайдара и ул. Челнокова; на пересечении Московского проспекта и ул. Буткова; на пересечении ул. Гайдара и ул. Горького, на ул. Горной, на ул. Борзова.

Будут украшены также скверы у памятника Шиллеру, у памятника «Родина-мать», у гостиницы «Москва», сквер Энергетиков и территория напротив Калининградского государственного технического университета. По-новогоднему оформят деревья на площади Победы, Ленинском проспекте, ул. Профессора Баранова.

Всего на новогоднее оформление Калининграда потратят около 10 млн рублей.