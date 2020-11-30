Полицейские нашли водителя, врезавшегося в памятник героям Первой мировой

В отношении виновника ДТП составили сразу три административных протокола. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД Советска вместе с коллегами из Черняховского района разыскали автомобиль, водитель которого наехал на памятник Первой мировой войны и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Напомним, ночью 14 ноября пострадал памятный камень, расположенный у развилки дорог Славск – Тимирязево – Ржевское. Он был установлен в 2004 году на захоронении 15 русских солдат 270-го Гатчинского пехотного полка, погибших в сентябре 1914 года. Как теперь выясняется, осквернил мемориал 30-летний житель Черняховска. Автолюбитель не справился с управлением своего БМВ-«семерки». Сам горе-водитель не пострадал и тайком эвакуировал разбитое транспортное средство, не поставив в известность о произошедшем полицию.

- Определить марку и модель авто смогли по обломкам, оставшимся на месте аварии, - сообщила Поставничая. – По указанию начальника отделения полиции Олега Моргачева стали проверять автовладельцев, а также авторазборки и мастерские. Помятую машину обнаружили на территории одной из автоколонн в Черняховске. Там же был задержан и доставлен для дачи объяснений в отделении полиции владелец. Выяснилось, что действие водительского удостоверения у него на момент совершения ДТП истекло.

В итоге на нарушителя составили протоколы за управление автомобилем без прав, за езду без полиса страховки, а также за оставление места ДТП. Материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения. Скорее всего, водителю придется возмещать и причиненный памятнику ущерб – его размер устанавливается.