После матча с «Торпедо» калининградская «Балтика» потребует отстранения судьи

Игра калининградской «Балтики» с московским «Торпедо» в очередном туре чемпионата страны по футболу закончилась вничью – 0:0. Хотя, как убежден генеральный директор нашего клуба Тажутдин Качукаев, на табло могли бы светиться совсем другие цифры. В интервью телеканалу «Матч ТВ» он рассказал о незасчитанном голе, неназначенном пенальти за игру рукой торпедовца и несправедливом удалении игрока «Балтики» Хуана Валенсии. Всего же главный арбитр матча Юнус Кошко показал за игру 13 желтых и две красных карточки.

- Сейчас «Балтика» готовит видеоматериалы для подачи апелляции в судейский комитет РФС, - сообщил радио «Business FM Калининград» руководитель отдела по развитию футбольного клуба Юрий Аракелян. - Юнус Кошко уже четвертый раз прибивает нашу команду. Устали это терпеть. Лично я хочу, чтобы этого человека отстранили навсегда от футбола.