Калининградцы любят фуа-гра, сыр и марципан

В Калининградской области подвели итоги народного голосования ходе организованного минсельхозом РФ первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Наш регион представляют двадцать брендов.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, наибольшее количество баллов набирает калининградское фуа-гра – свыше 2 200. У сыра «Тильзитер» – около 1 400 голосов, у кенигсбергского марципанового батончика – без малого 1 000.

Среди заявленных продуктов также мясоколбасные и молочные, хлебобулочные и кондитерские изделия, соусы, в том числе бренды с историей, хорошо известные жителям области и поставляемые в другие регионы, и новинки. Поддержать любимый продукт и свой регион в ходе народного голосования можно на сайте проекта до 2 декабря.

Всего на конкурс «Вкусы России» заявлено 508 региональных брендов продуктов питания от 79 субъектов страны.