Калининградцев призвали не расслабляться на Новый год

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Калининградской области остается сложной. Об этом в прямом эфире в Instagram информресурса «Клопс» заявила главный санитарный врач региона Елена Бабура.

По мнению специалиста, калининградцам придется отказаться от некоторых привычных мероприятий во время предстоящего празднования Нового года. А меры, которые направленыt на предупреждение распространения COVID-19, должны по-прежнему строго соблюдаться. В первую очередь это касается запрета на посещение массовых мероприятий.