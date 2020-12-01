Полиция разыскивает подростка в самоволке

Всех, кто знает, где находится этот подросток, просят обращаться в полицию. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Межмуниципальный отдел МВД России «Гусевский» разыскивает несовершеннолетнего. Уроженец Балтийска Крицкий Никита Сергеевич, 2005 года рождения, 27 ноября самовольно ушел из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток» в Гусеве и до настоящего времени обратно не вернулся.

Впрочем, парню явно не привыкать к таким отлучкам. Как сообщили в полиции, ранее он неоднократно покидал стены указанного заведения. А теперь, предположительно, может находиться в г. Балтийске. Единственный родитель подростка лишен своих родительских прав.

Приметы пропавшего: на вид 16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые коротко стриженные. Был одет в куртку темно-синего цвета, черные джинсы, черные кроссовки, при себе имел рюкзак бордового цвета (видимо, тот самый, с которым позирует на фото).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Никиты Крицкого, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-23-32, 3-32-81, 3-24-61, 02 или 102.