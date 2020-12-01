В Балтийске рецидивиста судили сразу по трем уголовным статьям

Судя по всему, 24-летний житель Балтийска развлекался на территории сравнительно небольшого городка, в меру своих способностей.

Так, например, днем 4 ноября прошлого года в летнем кафе на улице Пикуля подрезал дорогой (в смысле, стоимостью 16 174 рубля) мобильник одного из посетителей. Даром, что сам вор был в этот момент нетрезв.

Или вот 6 июля уже этого года, опять-таки в пьяном виде, во дворе дома по проспекту Ленина угнал автомобиль своего знакомого. Это уже, конечно, откровенный цинизм.

Задержавшие вскоре угонщика сотрудники ГИБДД выяснили, что тот еще 5 месяцев назад был лишен водительских прав управление автомобилем в состоянии опьянения. Так что, к двум статьям УК РФ прибавилась третья.

Представ перед судом, удалой балтиец (наверняка по совету адвоката) полностью признал свою вину, ходатайствовав о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного следствия. Ведь в этом случае, по закону, назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершённое преступление. Впрочем. гособвинитель и потерпевшие не возражали.

Нашлись, конечно, и смягчающие обстоятельства в виде раскаяния в содеянном, активного сотрудничества со следствием, состояние его здоровья, молодого возраста и (одно другому не мешает) наличия малолетних детей. И если б парень уже не был ранее судим за совершение аналогичных преступлений, вполне мог бы рассчитывать на условный срок. А так от щедрот Балтийского городского суда он получил 4 года лишения свободы и полетел белым лебедем в исправительную колонию общего режима.