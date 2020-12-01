В Калининграде из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 12 человек

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В Калининграде в понедельник днем произошел пожар в пятиэтажке на улице Краснооктябрьской. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:11.В квартире на втором этаже произошло возгорание газовой смеси. В результате пожара обгорела плита и частично кухонная утварь на общей площади.

С верхних этажей были эвакуированы 12 человек, пострадавших нет. На место пожара выезжали пожарные расчеты четырех пожарно-спасательных частей.