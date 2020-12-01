На трассе Зеленоградск-Приморск сбили насмерть пешехода, водитель скрылся

. Фото: Александр Подгорчук

Полиция разыскивает водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП.

Как сообщает пресс-служба УМВД, авария произошла 30 ноября в 9 часов вечера. На 41-м километре автодороги «Зеленоградск-Приморск-через Светлогорск» неустановленный водитель сбил 58-летнего мужчину, предположительно двигавшегося в попутном направлении со стороны поселка Приморье в направлении поселка Янтаровка.

Пешеход получил травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель с места ДТП скрылся. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция обращается ко всем, кто располагает сведениями о совершенной аварии или местонахождении и личности нарушителя, с просьбой сообщить по телефону 551-946.