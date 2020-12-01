Руководитель УСКР и региональный уполномоченный по правам ребенка проведут прием граждан

Руководитель регионального Следственного управления СКР Дмитрий Бочаров и Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко с 15 до 18 часов в среду, 2 декабря проведут совместный прием граждан. Темой совместного личного приема будут вопросы проведения проверок, расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних и несовершеннолетними, иные вопросы о нарушении прав, свобод и охраняемых законом интересов детей, относящиеся к компетенции СКР, а также вопросы необеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Прием граждан будет осуществляться по адресу: Калининград, улица 9 Апреля, дом 60 «а». Для предварительной записи необходимо обратиться по телефону 8 (4012) 55-87-09.