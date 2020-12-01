В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 1 декабря нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 1 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20:30 света не будет на:

ул. Орудийная 1а,в,3,3а,6,8,10,14,16, 16а, 18,18а,18б,18г,18д,18е,20а-22,24, 26,28,32,34(а-г),36в,30,

ул. Костромская 10,

ул. Аэропортная 1,1а,1-10,

пер. Полевой 19,23,23а,25,27,29-1,29-2,31,33,35,37-4,

ул. Чернышевского 78,80, 85,103,89-89а,72 а,б,74-76а,79-81,82-84,83,86,91-93,95-97,99-101,

ул. К. Маркса 122-126, 128-138, 140-146, 148-152,154-156,120-158,

пр-кт Мира 132,

ул. Лейт. Катина 4-6,

ул. Каштановая аллея 73,

ул. Житомирская 16-20,

ул. Чкалова 1-3,2а,5,12,12а,14.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 15.00 – ул. Ген.-лейт. Озерова 16а,

с 09.30 до 16.00 – ул. Марата 2,4,6,8,8а, ул. Дм. Донского 47.

От горячего водоснабжения с 09.30 до 12.00 отключены потребители, проживающие на ул. Лужская 7-13, ул. Алданская 7. От теплоснабжения с 09.00 до 15.00 отключены потребители, проживающие на ул. Ю. Гагарина 41-45.