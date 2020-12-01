Оперштаб: В Калининграде за неделю 156 человек оштрафовали за нарушение масочного режима

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В Калининградской области за прошедшую неделю было составлено 159 административных протоколов на несоблюдение масочного режима. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

В основном нарушители не соблюдали масочный режим в магазинах, территории автовокзала и общественном транспорте.

Три протокола было составлено в отношении индивидуальных предпринимателей

«Протоколы были составлены также на двоих мужчин возрастом 66 и 40 лет, которые не выполняли предписанное им соблюдение режима самоизоляции в течение 14 дней после контакта с зараженными коронавирусом», - добавили в оперштабе.

Напомним, за несоблюдение масочного режима предусмотрена административная ответственность от предупреждения до штрафа от 1 до 30 тысяч рублей в отношении физических лиц, от30 до 50 тысяч на предпринимателей и от 100 до 300 тысяч рублей на юридических лиц. А за несоблюдение самоизоляции штраф на физических лиц может достигнуть от 15 до 40 тысяч рублей.