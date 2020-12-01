В Калининграде злостный алиментщик попался на краже алкоголя

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В Калининграде росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Гайдара. Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение от дежурного о том, что в одном из магазинов самообслуживания сработала кнопка тревожной сигнализации.

Администратор магазина рассказала, что по камерам видеонаблюдения был замечен мужчина, который взял с витрины бутылки алкоголя и, спрятав их в карманы куртки, пронес через кассовый терминал без оплаты.

Росгвардейцы задержали вора, в ходе проверки личности по базе данных было установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за уклонение от уплаты алиментов на несовершеннолетних детей. Его доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.