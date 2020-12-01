В Светлогорске на доме появится скульптурное изображение Максима Горького

. Фото: Светлогорский городской округ

Художник-монументалист Николай Фролов, известный как автор солнечных часов в Светлогорске, создал горельеф, изображающий Максима Горького. Он вскоре появится на одном из жилых домов в Светлогорске на улице, названной в честь писателя.

Об этом сообщается в группе администрации Светлогорска в «ВКонтакте».

«Над гипсовой моделью Николай работал целый год. Весит она около 200 кг. Модель станет основой для формы, в которой отольют горельеф, а весной уже и установят на здании», -

Николай Фролов - Академик Российской академии естественных наук, автор многих живописных и скульптурных работ.

Его произведения находятся в частных коллекциях Германии, Швеции, Финляндии, Норвегии, России.