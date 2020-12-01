Новый трамвай «Корсар» доставят в Калининград паромом после 15 декабря

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Новый низкопольный трамвай «Корсар» отечественного производства привезут в Калининград для испытаний в середине декабря. Об этом «Комсомолке» рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин

- Планируется, что после 15 декабря трамвай привезут на пароме из Санкт-Петербурга. И в течение 2-3 недель будут проходить испытания. В последующем мы будем прорабатывать вопрос с производителем для того, чтобы, если будет такая возможность, выпустить его на маршрут и узнать мнение жителей о новом вагоне, - сказал Олег Кутин и отметил, что «испытания предполагают последующую сертификацию и разрешение на производство этого вагона».

- Говорить, о том, что он будет полноценно у нас выполнять перевозку пассажиров, пока преждевременно, - заключил чиновник.

Ранее испытания «Корсара» анонсировал губернатор Антон Алиханов.

«Красавец «Корсар» из Санкт-Петербурга скоро приедет на тест-драйв в Калининград. Если вам понравится, то поможем мэрии с финансами и закупим новые трамваи для города», - написал глава региона в Инстаграме.