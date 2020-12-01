Полиция объявила в розыск калининградца, избившего до смерти человека

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в федеральный розыск объявлен в розыск 29-летний Леонид Шелепеня, которого подозревают в тяжком преступлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На мужчину заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый скрывается от следствия.

Если вам что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просьба обратиться в полицию по телефонам: 552-202, 552-098, 8-911-477-71-16, 02 или 102.