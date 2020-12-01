9 школьников, 3 студента, 25 медиков: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининградской области за сутки было выявлено 188 новых случаев коронавируса. В структуре заболевания 137 случаев ОРВИ, 32 случая пневмонии и 19 бессимптомных случаев, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.

Среди заболевших:

- 30 пенсионеров;

- 25 медицинских работников;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 19 сотрудников образовательных учреждений;

- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 6 работников торговли и общественного питания;

- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- сотрудник учреждения культуры;

- 4 сотрудника банка;

- сотрудник гостиницы;

- сотрудник охранного предприятия;

- 51 индивидуальный предприниматель и иной работающий;

- 9 учащихся (школы 12, 6, 5, 10, 46,лицей 18 Калининград, школа- интернат для слабослышащих, школа 1 Гусев);

- 3 студента (БФУ, педколледж г. Черняховска, КГТУ);

- 15 неработающих.