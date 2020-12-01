Ноябрь в Калининграде стал самым теплым за последние 20 лет

. Фото: Александр Подгорчук

Средняя температура завершившегося ноября составила в Калининграда +6,2 градуса. Об этом сообщает портал pogodaiklimat.ru. Таким образом, устоял абсолютный рекорд, который принадлежит ноябрю 1978 года - тогда средняя температура месяца достигла +6,7.

Ноябрь-2020 в нашем городе стал самым теплым последним месяцем осени за 20 лет. Топ-5 по средней температуре сейчас выглядит так:

Ноябрь 1978 +6,7

Ноябрь 1928 +6,5

Ноябрь 1926 +6,4

Ноябрь 2000 +6,3

Ноябрь 2020 +6,2

Добавим, что в минувшем месяце самая низкая температура воздуха (-2,3) была 26 ноября, а самая высокая (+14,7) -3 ноября.