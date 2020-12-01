Коронавирус за сутки выявили в 19-ти городах Калининградской области

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининградской области за сутки было выявлено 188 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 19-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 121 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 5

Нестеровский городской округ – 6

Озерский городской округ - 3

Балтийский городской округ - 1

Пионерский городской округ - 2

Гвардейский городской округ - 7

Полесский городской округ - 1

Гурьевский городской округ – 9

Правдинский городской округ – 3

Гусевский городской округ - 11

Светловский городской округ - 4

Зеленоградский городской округ - 6

Светлогорский городской округ - 3

Славский городской округ – 2

Ладушкинский городской округ - 1

Советский городской округ - 1

Черняховский городской округ – 1

Янтарный городской округ - 1