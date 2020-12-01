Коронавирус за сутки выявили в 19-ти городах Калининградской области

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Калининградской области за сутки было выявлено 188 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 19-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 121 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 5
Нестеровский городской округ – 6
Озерский городской округ - 3
Балтийский городской округ - 1
Пионерский городской округ - 2
Гвардейский городской округ - 7
Полесский городской округ - 1
Гурьевский городской округ – 9
Правдинский городской округ – 3
Гусевский городской округ - 11
Светловский городской округ - 4
Зеленоградский городской округ - 6
Светлогорский городской округ - 3
Славский городской округ – 2
Ладушкинский городской округ - 1
Советский городской округ - 1
Черняховский городской округ – 1
Янтарный городской округ - 1