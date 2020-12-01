"Зловонный запах на всю округу:" прокуратура выясняет, как появились горы трупов животных под Черняховском

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Огромное количество трупов быков, лежащих в поле возле поселка Междуречье Черняховского района, обнаружил общественник Виктор Олейник.

«Зловонный запах расходится на всю округу, птицы, собаки, дикие животные растаскивают падаль по округе. А это охотугодия Городского общества охотников», - написал калининградец на своей странице в Фэйсбуке.

Прокуратура Калининградской области уже организовала проверку, подтвердив, что останки животных лежат землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в аренде у Калининградской мясной компании.

«Прокуратурой города Черняховска проводится проверка соблюдения земельного, природоохранного законодательства и законодательства при утилизации биологических отходов. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - сообщает официальный Телеграм-канал прокуратуры.