В Калининграде гендиректор стройкомпании не доплатил налогов на 59 млн рублей

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора строительной компании. 56-летний бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, с января 2015 по сентябрь 2017 гг. мужчина создал формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, включив впоследствии сведения в налоговые декларации. Это позволило ему уклониться от уплаты налогов на общую сумму свыше 59,2 млн рублей, что является особо крупным размером.

Чтобы обеспечить исполнения приговора в части возможного штрафа, следствие наложило арест на на имущество предприятия на общую сумму 66,5 млн рублей.

Гендиректору грозит до шести лет колонии.