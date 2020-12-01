Тепло и без снега: Эксперт БФУ рассказала, каким будет декабрь в Калининграде

Дара Гаева.
Фото: БФУ им. И. Канта
Температура в декабре в Калининградской области будет выше нормы. Об этом сообщает пресс-служба БФУ имени И. Канта.
- В декабре 2019-го средняя месячная температура воздуха значительно превысила среднюю многолетнюю норму. В 2020 году также ожидается, что температуры зимнего периода в нашем регионе будут выше нормы. В первую половину месяца погода будет достаточно прохладной, с температурами, близкими к нормальным значениям, - рассказывает кандидат географических наук, главный специалист Службы организации НИД БФУ им. И. Канта Дара Гаева.
Отмечается, что небольшое похолодание возможно в последнюю декаду декабря.
- Устойчивого снежного покрова в декабре ожидать не стоит, однако во второй половине месяца возможны кратковременные осадки в виде снега, - отмечает эксперт.
Первая половина зимы обещает быть достаточно теплой, с температурами, близкими к норме и чуть выше.
Как правило, декабрь в Калининграде со средней месячной температурой воздуха — 0.6°С – самый теплый месяц зимы. А самый холодный – январь, со средней месячной температурой воздуха -3.1°С .