Тепло и без снега: Эксперт БФУ рассказала, каким будет декабрь в Калининграде

Дара Гаева. Фото: БФУ им. И. Канта

Температура в декабре в Калининградской области будет выше нормы. Об этом сообщает пресс-служба БФУ имени И. Канта.

- В декабре 2019-го средняя месячная температура воздуха значительно превысила среднюю многолетнюю норму. В 2020 году также ожидается, что температуры зимнего периода в нашем регионе будут выше нормы. В первую половину месяца погода будет достаточно прохладной, с температурами, близкими к нормальным значениям, - рассказывает кандидат географических наук, главный специалист Службы организации НИД БФУ им. И. Канта Дара Гаева.

Отмечается, что небольшое похолодание возможно в последнюю декаду декабря.

- Устойчивого снежного покрова в декабре ожидать не стоит, однако во второй половине месяца возможны кратковременные осадки в виде снега, - отмечает эксперт.

Первая половина зимы обещает быть достаточно теплой, с температурами, близкими к норме и чуть выше.

Как правило, декабрь в Калининграде со средней месячной температурой воздуха — 0.6°С – самый теплый месяц зимы. А самый холодный – январь, со средней месячной температурой воздуха -3.1°С .