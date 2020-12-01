Минздрав назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
Самую большую тревогу у Минздрава вызывает ситуация с коронавирусом в Петербурге и Калининградской области. Об этом, как пишет «ТАСС», заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании координационного совета по борьбе с COVID-19.
Напомним, за последние сутки в Калининградской области было выявлено 188 новых случаев коронавируса в 19-ти муниципалитетах. По данным оперативного штаба, сейчас в регионе под медицинским наблюдением остаются 3796 человек.
С начала пандемии в области от коронавируса умерло 123 человека.