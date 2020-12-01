Tele2 предлагает калининградцам еще «Больше»

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Tele2 продолжает работать по другим правилам, предлагая своим абонентам дополнительные преимущества в различных сферах жизни. На этот раз оператор предложил своим клиентам в Калининграде получить большой американо, капучино или латте в подарок до конца года при любой покупке в сети «Круассан-кафе», а также до 15 декабря скидку на каждый литр топлива в сети АЗС «Нефтегаз Калининград». Предложениями можно воспользоваться многократно.

Отметим, что в 2020 году количество активаций промокодов на скидки и акции в программе «Больше» выросло на 32% год к году по всей стране. Самыми популярными стали предложения онлайн-кинотеатров, образовательных сервисов, доставки готовой еды и продуктов.

Также абоненты активно используют категорию «Подарки», где могут получить бесплатно украшения от различных ювелирных магазинов, аудиокниги или скидку на доставку цветов. В честь трехлетия работы программы лояльности абонентам доступны дополнительный бонус: подписка на онлайн-кинотеатр Wink.

В рамках программы лояльности «Больше» клиенты могут воспользоваться предложениями от ресторанов и супермаркетов, а также получить специальные бонусы от онлайн-библиотек и школ дистанционного изучения иностранных языков.

Чтобы принять участие в акциях Tele2 необходимо на сайте оператора или в приложении «Мой Tele2» в разделе программы лояльности «Больше» выбрать понравившиеся сервисы, нажать кнопку «Активировать» и получить SMS с промокодами, которые необходимо показать при покупке в кафе или на заправочных станциях.