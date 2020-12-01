В Калининградской области резко сократилось число свободных «ковидных» коек

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В калининградских больницах по состоянию на вторник, 1 декабря, свободно 18,7% коечного фонда для больных с коронавирусом. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас в области пациентов с COVID-19 и пневмониями принимают 21 стационар, в которых развернуто 1994 койки, из них занята, по состоянию на вторник, 1621 койка. Свободными остаются 373 «ковидные» койки. При этом, днем ранее сообщалось, что в области было занято 1074 койки из 1746.

«На ИВЛ сегодня находятся 36 пациентов, 82 койки с ИВЛ свободны», - добавили в правительственной пресс-службе.

Сейчас в области в день делается 3,8-4 тысячи тестов на COVID-19.

Напомним, во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что самую большую тревогу у Минздрава вызывает ситуация с коронавирусом в Петербурге и Калининградской области