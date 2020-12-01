Калининградец взломал салон связи и украл 10 телефонов

В Калининграде полицейские задержали горожанина, обворовавшего салон связи. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ночью злоумышленник, взломав рольставни, проник в помещение магазина и похитил 10 мобильных телефонов различных марок.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи и грабежи 28-летний мужчина. Оперативники изъяли у него 2 похищенных телефона, остальные он успел продать.

Задержанного поместили в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».