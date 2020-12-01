В Гвардейском районе столкнулись грузовик и легковушка, виновник аварии сбежал

Авария в районе Кургана Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

Во вторник 1 декабря на федеральной трассе Калининград-Черняховск, в районе поселка Курган Гвардейского района произошло ДТП с участием легковушки «Киа» и грузовика «ГАЗ Валдай».

Как сообщает очевидец в сообществе автомобилистов Калининградской области, виновником аварии был водитель легковушки, который после столкновения сбежал.

- Сотрудники ГИБДД его нашли в поселке, - написал очевидец. – Еще он в районе поселка Талпаки кого-то чирканул.

Что касается силы удара, то от него грузовик развернуло на трассе.

- «Валдай» ехал прямо в правой полосе, «Киа» ударила в заднюю часть, - пишет свидетель аварии. - Скорость позже посмотрю, там система мониторинга стоит.