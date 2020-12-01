В Багратионовском районе вырубают ясеневую придорожную аллею

Пень от вырубленного ясеня в Подгорном Фото: предоставлено очевидцем

Во вторник 1 декабря в «Комсомолку» поступил сигнал о вырубке придорожной аллеи от жительницы поселка Подгорное Татьяны Серовой.

- Нашу аллею начали рубить еще месяц назад, потом рабочие уехали, но вчера снова появились, - рассказала она. – Самое интересное – вырубают исключительно ясени, а другую древесину не трогают.

По словам Серовой, спилить аварийную сухую березу рабочие не планировали, но согласились это сделать в виде исключения, так как «эта тетка орет больше всех».

- В любом случае, мы больше всего расстроены из-за здоровых ясеней, - продолжает жительница Подгорного. – Деревья и сейчас продолжают уничтожать, хотя они никому не мешают. Мы уже обращаемся в прокуратуру.