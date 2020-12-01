В Калининградском зоопарке рассказали, как проходит лечение старейшего в мире сивуча Кима

Сивуч Ким Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке рассказали о сложном распорядке дня старейшего в мире сивуча Кима. Дело в том, что сейчас ему проводят терапевтические и лечебные процедуры.

- После того, как специалисты назначили Киму лечение, следующим сложнейшим этапом стало его осуществление, - сообщает пресс-служба зоопарка. - Сейчас, как никогда, важно доверие, которое установилось у наших специалистов со своим уникальным подопечным. В ежедневный набор процедур входят осмотр и обработка ротовой полости, зубов, а также введение лекарств. Оно сопряжено с кормлением, так как препараты (антибиотики, обезболивающие, противовоспалительные, гастропротекторы) закладываются в рыбу.

Для работы с сивучем калининградские киперы и зоотехники прошли стажировку по медицинскому тренингу с ластоногими в Варшавском зоопарке.

- Иногда, к сожалению, сивуч не хочет лечиться, тогда киперам приходится изобретать разные способы, чтобы он начал взаимодействовать с ними, на это уходит несколько часов. А иногда животное реагирует быстро, - добавляют в перс-службе.

По последним наблюдениям, сивуч активнее двигается, с аппетитом ест, охотно взаимодействует с киперами на тренинге, а также дает прикоснуться к себе и осмотреть зубы, челюсти.