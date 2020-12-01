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Водитель бензовоза, уехавшего в кювет под Балтийском, ищет свидетелей ДТП

По его словам, виновник аварии - водитель черной легковушки
Иван МАРКОВ
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ДТП с бензовозом в районе Мечниково

ДТП с бензовозом в районе Мечниково

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Водитель бензовоза, уехавшего 27 ноября в кювет в районе поселка Мечниково, разыскивает очевидцев той страшной аварии, в которой только чудом удалось избежать взрыва.

- Ищем свидетелей ДТП в поселке Мечниково, видеорегистраторы, - написала во вторник 1 декабря дочь водителя Юлия Слободчикова в сообществе «Типичный Балтийск». - Черная машина Volkswagen Polo вылетела на встречку моему отцу. Он был груженый и был вынужден уйти от столкновения, ударился в дерево, повалил его и вылетел с трассы, дабы не раздавить этого лихача. Сам лихач скрылся.

Слободчикова добавила, что сам водитель жив, однако его машина восстановлению не подлежит.

ДТП