Водитель бензовоза, уехавшего в кювет под Балтийском, ищет свидетелей ДТП

ДТП с бензовозом в районе Мечниково Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Водитель бензовоза, уехавшего 27 ноября в кювет в районе поселка Мечниково, разыскивает очевидцев той страшной аварии, в которой только чудом удалось избежать взрыва.

- Ищем свидетелей ДТП в поселке Мечниково, видеорегистраторы, - написала во вторник 1 декабря дочь водителя Юлия Слободчикова в сообществе «Типичный Балтийск». - Черная машина Volkswagen Polo вылетела на встречку моему отцу. Он был груженый и был вынужден уйти от столкновения, ударился в дерево, повалил его и вылетел с трассы, дабы не раздавить этого лихача. Сам лихач скрылся.

Слободчикова добавила, что сам водитель жив, однако его машина восстановлению не подлежит.