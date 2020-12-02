В калининградском автосервисе сгорел автомобиль

Во вторник 1 декабря в Калининграде сгорел очередной автомобиль. Однако пожар произошел не на улице, как обычно, а в автосервисе. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, сигнал в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 16:16 из Центрального района.

- На улице Лукашова в одноэтажном автосервисе сгорел автомобиль «Мазда», а в автомобиле «Фольксваген» оплавился бампер, а также пластиковые детали, - уточняют в пресс-службе.

К счастью, никто не пострадал. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей СПСЧ, ПСЧ-5 в составе 10 человек и 2 единицы техники.