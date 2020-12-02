В Гурьевском районе два автомобилиста превратились в пешеходов

В ночь со вторника на среду в Гурьевском районе произошел пожар, после которого как минимум два автомобилиста будут ходить пешком. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях поступил 2 декабря в 03:51.

- На улице Корсунской в поселке Кутузово Гурьевского городского округа полностью выгорел автомобиль марки «Тойота», а также выгорел моторный отсек в автомобиле марки «Лексус», - уточняют в пресс-службе.

Несмотря на такие последствия, в пресс-службе считают, что «реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным». Пострадавших при пожаре не было, а для его ликвидации привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №1, а также специализированной пожарно-спасательной части в составе 11 человек и 2 единиц техники.