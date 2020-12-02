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В Багратионовске чиновники похвастались тем, что закрыли ливневку бетонной плитой

Ранее там лежала другая бетонная плита, которую разбили неизвестные
Иван МАРКОВ
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Отчет администрации о замене одной плиты на другую

Отчет администрации о замене одной плиты на другую

Фото: Архив КП

Багратионовские чиновники отчитались о сомнительном благодеянии. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, на улице Ишимской разбитая бетонная плита, прикрывавшая ливневку, была заменена другой плитой. Правда, коммунальщики заявили, что «оперативно очистили ливневку от камней».

По всей видимости, стальную решетку ранее похитил для сдачи в металлолом один из местных жителей, но новую такую решетку администрация заказать не посчитала нужным. Зато бетонная плита вместо нормального люка, по мнению чиновников, является эффективным решением проблемы.