Жители Приморска пожаловались на растущую яму на тротуаре

Эта яма, по словам жителей, продолжает расти Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В Приморске Балтийского городского округа обнаружена растущая яма. Об этом сообщил один из жителей поселка в сообществе «Типичный Балтийск».

- Вот такая «тропинка» к детскому саду в Приморске, - написал он. - И после каждого дождя яма становится больше, а там проходимость людей немалая (в садик, в школу, на работу и т.д.). Утром и вечером в темноте страшно и опасно ходить.

Комментаторы отметили, что не удивляются появлению ямы, а один из подписчиков сообщества рассказал, что однажды «чуть там не убился».