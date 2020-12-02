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Жители Приморска пожаловались на растущую яму на тротуаре

По их словам, этот пешеходный маршрут находится на пути к детскому саду
Иван МАРКОВ
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Эта яма, по словам жителей, продолжает расти

Эта яма, по словам жителей, продолжает расти

Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В Приморске Балтийского городского округа обнаружена растущая яма. Об этом сообщил один из жителей поселка в сообществе «Типичный Балтийск».

- Вот такая «тропинка» к детскому саду в Приморске, - написал он. - И после каждого дождя яма становится больше, а там проходимость людей немалая (в садик, в школу, на работу и т.д.). Утром и вечером в темноте страшно и опасно ходить.

Комментаторы отметили, что не удивляются появлению ямы, а один из подписчиков сообщества рассказал, что однажды «чуть там не убился».