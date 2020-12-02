Бывший убийца стал дачным вором

В окрестностях города Пионерский за несколько дней обокрали 3 дачи. Суммировав поступившие от хозяев фазенд заявления, местные полицейские поняли, что на их территории завелся серийный паскудник. Тем более, что во всех случаях просматривался один и тот же почерк: преступник вскрывал стеклопакет, проникал внутрь и выносил все мало-мальски ценное.

К удаче криминалистов, в одном из домов незваный гость оставил отпечатки своих пальцев. По ним негодяя и вычислили. Можно считать, что потерпевшим еще повезло с ним не столкнуться лицом к лицу: ранее 28-летний молодчик был судим за убийство. Кстати, по ходу расследования правоохранители обнаружили четвертую вскрытую дачу, владельцы которой о постигшем их несчастье еще не знали.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, водворенному в следственный изолятор пионерцу грозит лишение свободы на срок до 5 лет