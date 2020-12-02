Калининградских школьников научат кибергигиене

В Калининграде на базе Прибалтийского судостроительного техникума открылась первая в регионе образовательная площадка IT-куб. Как сообщает «Российская газета», там будут проходить обучение желающие стать специалистами в сфере информационных технологий, а преподают победители и призеры чемпионата WorldSkills Russia, представители региональных IT-компаний и вузов.

- Занятия, мастер-классы и дискуссионные клубы проходят по шести направлениям, - сообщает издание. - Это мобильная разработка, программирование на языке Python, технологии виртуальной и расширенной реальности, кибергигиена (то есть умение анализировать информацию в Сети, распознавать опасный и вредный контент), основы программирования на языке Java, системное администрирование.

Помимо учебных аудиторий, в IT-кубе есть функциональные зоны: лекторий, офис для юных разработчиков, шахматная гостиная, интерактивная научно-познавательная зона. На днях к учебе приступили 70 школьников из Калининграда в возрасте от 12 до 17 лет. Дети со всей области будут учиться в новом центре в режиме «дистанта».