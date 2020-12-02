В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в среду, 2 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 9 часов вечера света не будет на пр-кт Мира 73-75,102,110-120, ул. Чапаева 2.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 09.00 до 17.00 -
ул. Гайдара 100-102,
ул. Горького 209-213,
ул. Нарвская 112, 115, 117(д/сад №55),
с 10.00 до 15.00 –
ул. Камская 63,
ул. Клиническая 81(родильный дом №1),
с 10.00 до 16.00 –
ул. Менделеева 2-8.