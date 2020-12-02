В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 2 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 9 часов вечера света не будет на пр-кт Мира 73-75,102,110-120, ул. Чапаева 2.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 09.00 до 17.00 -

ул. Гайдара 100-102,

ул. Горького 209-213,

ул. Нарвская 112, 115, 117(д/сад №55),

с 10.00 до 15.00 –

ул. Камская 63,

ул. Клиническая 81(родильный дом №1),

с 10.00 до 16.00 –

ул. Менделеева 2-8.