В Калининграде во вторник сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области во вторник, 1 декабря, в ДТП пострадали два пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В поселке Дорожный под Гурьевском сбили 21-летнюю девушку, которая шла по дороге. Водитель с места происшествия скрылся, девушка получила телесные повреждения.

На Московском проспекте в Калининграде водитель «Лады» не уступил дорогу, совершил наезд на 31-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.